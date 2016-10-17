Украина ввела новые санкции против России. Соответствующий указ украинского президента Петра Порошенко опубликован на официальном сайте главы государства.

Указ вводит ограничения в отношении новых 250 физических и 46 юридических лиц. Также санкции вводятся в отношении силовиков и судей, «ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России».

В мае Украина ввела санкции в отношении ряда редакторов и владельцев российских СМИ. В частности, в черном списке значатся гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава ТАСС Сергей Михайлов, владелец News Media Арам Габрелянов и руководитель Russia Today Маргарита Симоньян.

Украина присоединилась к ограничениям, введенным США и Евросоюзом, в сентябре 2015 года. В черный список Порошенко тогда попали министр обороны Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие. Российским авиакомпаниям запретили летать на Украину. Также ряду российских артистов запретили выступать на Украине.