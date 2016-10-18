Благотворительная организация Sreda Foundation Бориса Зимина учредила новую премию «Редколлегия» для поддержки независимых журналистов в России. Об этом участник «Диссернета» Сергей Пархоменко, вошедший в экспертный совет премии, написал на своей странице в Facebook.

Организаторы собираются поощрять не издания или медиакорпорации, а самих авторов — «живых людей с реальными именами и лицами», которые создали и опубликовали в России журналистские произведения, отвечающие высоким стандартам профессии.

Премия будет вручаться раз в месяц одному или нескольким авторам за конкретное произведение — статью, радиопрограмму или видеоматериал, которые могут быть опубликованы не только в СМИ, но и в социальных сетях или блогах. Все номинанты представлены на сайте. Там же пользователи могут предложить своего кандидата на получение премии.

Оценкой значимости работ займется жюри, в состав которого, помимо Пархоменко, вошли заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, редакционный директор The Moscow Times Юрий Сапрыкин, политолог Кирилл Рогов и социолог Элла Панеях.

При этом эксперты уже выбрали лауреатов сентября и октября 2016 года. В список попали журналисты «РБК», Forbes, «Медузы», «Фонтанки.ру» и NewsVo, а также физик Сергей Шпилькин, написавший о фальсификациях на парламентских выборах в «Живом Журнале».

Размер выплачиваемого авторам вознаграждения составляет рублевый эквивалент 2 тысяч долларов. По состоянию на 18 октября 2016 года это около 125 тысяч рублей.