В Государственной думе рассматривают вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс России для возможности вычитать из зарплат депутатов нижней палаты парламента штрафы в случае прогула пленарного заседания. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает информагентство «Москва».

«Речь идет об ответственности и взаимосвязи оплаты труда и посещения пленарных заседаний. И сейчас этот вопрос рассматривается. И звучат предложения от фракций, когда депутат посещает пленарные заседания — это исполнение депутатских обязанностей. Если он отсутствует на заседании пленарном, делаются вычеты из оплаты труда. Это требует изменений федерального закона. И их нужно прорабатывать более детально. Но то, что это нужно отразить в законодательстве, ни у кого сомнений нет», — заявил Володин.

Спикер также уточнил, что изменения необходимо будет внести в Трудовой кодекс России, и «это будет требовать больше времени, чем изменения в регламент».

Отмечается, что ранее озвученные Володиным поправки рекомендовал внести комитет по регламенту и организации работы Госдумы. Инициаторами изменений тогда выступили вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, а также руководитель фракции единороссов Владимир Васильев.