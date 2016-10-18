Банк «Пересвет», основным акционером которого с долей около 49 % являются структуры Русской православной церкви, ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц — теперь клиенты организации могут снимать суммы размером не более 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление call-центра кредитной организации.

«Это из-за возникшего ажиотажа, мы не можем удовлетворить все заявки», — заявила сотрудница банка, добавив, что ограничения «могут быть сняты на следующей неделе». В call-центре также отметили, что запись на выдачу вкладов в настоящее время не ведется.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что председатель правления «Пересвета» Александр Швец исчез и отсутствует уже несколько дней. Вместе с тем до исчезновения Швеца газета «Ведомости» писала, что рейтинговое агентство Fitch уличило банк «в выдаче кредитов аффилированным компаниям, у которых нет реальных активов». В свою очередь, вице-президент «Пересвета» Надежда Громова объяснила, что Швец перестал выходить на связь из-за болезни. Она также отметила, что «в банке все стабильно, менеджмент на своем рабочем месте».