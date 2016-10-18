Президент Российского общества сомнологов, заведующий Центром медицины сна Роман Бузунов рассказал, какое количество жителей столицы страдают так называемым синдромом смены часовых поясов из-за систематического недосыпа. Слова Бузунова приводит информагентство «Москва».

50 % москвичей страдают от синдрома смены часовых поясов из-за недосыпа

«В крупных городах, таких как Москва, люди, как правило, усиленно работают в течение недели, а в выходные отсыпаются. Когда человек, допустим, встает в шесть утра в рабочие дни, чтобы как-то добраться до работы, а вечером ложится в двенадцать, у него накапливается дефицит сна. В выходные он, как правило, отсыпается до двенадцати или до часу дня, компенсируя недосып. Но получается в итоге, что он на шесть-семь часов смещает свои часовые пояса в одну сторону, а потом в понедельник пытается вернуться обратно, а это, извините, равняется перелету Москва — Хабаровск и обратно», — рассказал Бузунов.

Он также отметил, что ситуация, при которой разница во времени пробуждения в выходные и в рабочие дни составляет больше двух часов, приводит к нарушению адаптации организма и проявлению симптомов синдрома смены часовых поясов. С этой проблемой сталкивается около половины трудоспособного населения столицы.

Вместе с тем, по словам Бузунова, порядка 20 % москвичей хронически не досыпают из-за сменного графика работы. Всего же, по статистике, жители крупных городов за последнее столетие стали недосыпать до нормы порядка двух часов.