«Справедливой России» и КПРФ придется пересмотреть свою экономику из-за сокращения финансирования партий в 2017 году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в «Справедливой России» собираются урезать центральный аппарат партии сразу на 30 %. Также сокращению подвергнется управление, координирующее депутатов на разных уровнях. Сами поступления в регионы пока останутся на прежнем уровне, но и их могут уменьшить, если финансирование партий не увеличат.

В КПРФ выбрали иной способ выхода из ситуации: партия планирует в полтора раза увеличить взнос избранных в Госдуму депутатов. Варианты оптимизации расходов рассмотрят 22 октября.

С 2017 года партии будут финансироваться из бюджета по результатам сентябрьских выборов. Фракции, набравшие больше 3 %, получат по 110 рублей за голос. Из-за низкой явки в деньгах потеряют все партии, но «Справедливая Россия» и КПРФ — больше всего. Так, «Единая Россия» будет получать 3,1 миллиарда рублей вместо 3,5 миллиарда, КПРФ — 772 миллиона вместо 1,3 миллиарда, ЛДПР — 762 миллиона рублей вместо 845 миллионов, а «Справедливая Россия» — 360 миллионов рублей вместо 956 миллионов. В общей сложности финансирование партий сократится на 2 миллиарда рублей. При этом его полностью лишится «Яблоко».