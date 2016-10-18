В Московской городской думе рассмотрят возможность оснащения столичных новостроек системами зарядки электромобилей. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, передает информагентство «Москва».

«Мы поддерживаем развитие электромобилей, и город поддерживает развитие инфраструктуры для электромобилей. В городе появляются зарядки. И количество электромобилей неуклонно растет, хотя медленнее, чем мне бы хотелось. Я считаю, что, конечно, это будущее и нашей страны, и вообще всего мира. Но, безусловно, здесь нужно оценивать все плюсы и минусы любого процесса. Нужно посмотреть, насколько устройство таких электрических зарядок в новостройках приведет к удорожанию самого строительства», — рассказал Орлов.

Он добавил, что озвученный вопрос рассмотрят в ближайшее время на парламентских слушаниях, а также вынесут на обсуждение городского сообщества.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы заработали девять новых зарядных станций для электромобилей. Все они расположены в зоне платных парковок. Оставлять бесплатно электромобили теперь можно на следующих станциях: Глинищевский переулок, дом 6 (Мосэнерго), улица Бахрушина, дом 20 (Россети), улица Красная Пресня, дом 31 (Россети), улица Большая Полянка, дом 28 (Россети), улица Большая Бронная, дом 14 (Россети), улица Садовая-Самотёчная, дом 1 (Россети), Мароновский переулок, дом 1/7 (Россети) и улица Садовая-Самотёчная, дом 1 — две станции (Мосэнерго).

Всего до конца 2016 года планируется подключить около 70 станций. Зарядки разместят в зоне платной парковки на улично-дорожной сети в пределах Третьего транспортного кольца и на плоскостных парковках в торговых центрах.