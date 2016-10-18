Украина ввела санкции против российских платежных систем. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Согласно документу на территории Украины будет ограничена деятельность платежной системы «Золотая корона», «Колибри» (управляет Сбербанк России), «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko (управляет «Связь-Банк»).

17 октября стало известно, что Украина вводит ограничения в отношении новых 250 физических и 46 юридических лиц. Также санкции вводятся в отношении силовиков и судей, «ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России».