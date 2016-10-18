Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, предусматривающий отказ от индексации материнского капитала до 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что предложение было выдвинуто «с учетом финансово-экономической ситуации в стране». Кроме того, Минтруд предложил принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат, а именно один раз в год 1 февраля с учетом величины инфляции.

В конце сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в 2017 году материнский капитал повышен не будет. Последний раз его увеличивали на 5,5 % в 2015 году. Размер материнского капитала в 2016 году составляет 453 тысячи рублей.

Материнский капитал — единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Программа действует в России с 2007 года. Использовать материнский капитал можно только на определенные цели, например на обучение ребенка или на пенсионное обеспечение матери.