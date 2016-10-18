Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы требует у комитета по развитию туризма разорвать договор со Студией Лебедева, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее петербургские власти заключили со студией договор о разработке туристического логотипа города.

«В одном из пунктов договора указано, что Студия по заданию Комитета разработала серию туристических логотипов города. В этом же пункте договора сообщается, что работы надлежащего качества приняты Комитетом в полном объеме и без замечаний. Таким образом, на момент подписания договора работы уже являлись выполненными, то есть Студия получила доступ к информации о необходимости разработки лого Петербурга в приоритетном порядке», — говорится в сообщении ФАС.

Студия Лебедева представила серию туристических логотипов Петербурга в 2015 году и предложила городу использовать их. Городские власти приняли предложение и выплатили студии символическую сумму в один рубль.