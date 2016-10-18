У приюта для животных благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста зоозащитников, пытающихся заблокировать выезд с территории машины, на которой, по данным активистов, вывозятся трупы умерших животных. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и под угрозой задержания оттеснили протестующих. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил зоозащитник Юрий Корецких.

По его словам, полиция «отодвинула» машины активистов и провезла на территорию приюта мусоровоз и рефрижератор. «Если активистам не удастся заблокировать выезд мусоровоза, то все улики будут вывезены и „Бано Эко“ останется чистой», — добавил Корецких.

Срочно! К приюту в Бирюлево приехала полиция! Задерживают активистов — Yuri Koretskikh (@YuraYesman) 18 октября 2016 г.

Полиция отодвинула машины активистов и провезла в приют машину рефриджиратор и мусоровоз. — Yuri Koretskikh (@YuraYesman) 18 октября 2016 г.

Если активистам не удастся заблокировать выезд мусоровоза, то все улики будут вывезены и Бано Эко останется чистой — Yuri Koretskikh (@YuraYesman) 18 октября 2016 г.

Как сообщил The Village сам Корецких, у приюта на своих машинах дежурили около десяти активистов, перегородивших въезд и выезд. «Вскоре на место прибыла полиция — автобусы, автозаки. Они оттеснили активистов под угрозой задержания. Затем провезли мусоровозку и машину-морозильник», — добавил зоозащитник.

UPD (16:05): Как сообщил зоозащитник Юрий Корецких в своем Twitter-аккаунте, машина-рефрижератор выехала с территории приюта «Эко Вешняки», после чего туда впустили активистов, запретив при этом вести видео- и фотосъемку.

Сообщают, что рефриджиратор выехал. Троих активистов пустили в приют, но снимать не дают — Yuri Koretskikh (@YuraYesman) 18 октября 2016 г.

В конце апреля 2016 года на территории приюта благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко» в Вешняках обнаружили более 40 трупов собак и кошек. По итогам проверки полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными, а прокуратура — четыре дела о нарушении правил карантина животных и сокрытии от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже.