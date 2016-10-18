Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое расследование, в котором говорится о финансировании фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Екатерины Тихоновой, предполагаемой дочери президента Владимира Путина.

Заявленная цель фонда Тихоновой, который работает под брендом «Иннопрактика», — поддержка молодых ученых и их инициатив. По данным Навального, за 2013–2014 годы фонд Тихоновой «выиграл конкурсов на сумму почти 100 миллионов рублей», затем еще на 452 миллиона рублей, «в том числе Роснефть подогнала дочери Путина 179 миллионов; Транснефть — 221 миллион; Росатом — 59 миллионов». Кроме того, фонд получил 425 миллионов рублей из неких «целевых взносов». «Если предположить, что они не меньше, чем в 2015 году, то сумма составит больше миллиарда рублей», — заключает Навальный.

Фонд Екатерины Тихоновой должен будет заниматься «Цифровой долиной Крыма под полным государственным контролем», — обращает внимание Навальный. Это следует из технического задания «ИИС КФУ в части психолого-педагогических требований к пользователям в условиях ее включения в экосистему Цифровой долины Крыма», который занимается «Иннопрактика».

В апреле сообщалось, что бюджет фонда «Национальное интеллектуальное развитие», согласно отчетам НКО, вырос в 2015 году сразу на 46 %. Общие расходы фонда увеличились с 281,6 миллиона рублей в 2014 году до 411,5 миллиона в 2015-м.

Личность Катерины Тихоновой привлекла к себе внимание после того, как неизвестная до этого в научном сообществе девушка возглавила фонд МГУ имени Ломоносова «Иннопрактика». В январе 2015 года журналист Олег Кашин провел расследование и опубликовал статью, в которой привел несколько аргументов в пользу того, что Тихонова действительно является дочерью Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию тогда не подтвердил.

В октябре 2015 года глава фонда МГУ имени Ломоносова «Иннопрактика» Катерина Тихонова дала свое первое интервью СМИ. Она рассказала «Интерфаксу» о работе фонда и о создании научно-технологической долины МГУ.