Заместитель генерального директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олег Коршунов рассказал, на какую сумму заключили контракты на поставку различной продукции исправительные учреждения страны в 2016 году. Слова Коршунова приводит информагентство RNS.

50 000 000 000 рублей получила ФСИН за счет изготовляемой заключенными продукции в 2016 году

Коршунов отметил, что учреждения ФСИН выпускают более 100 тысяч наименований товаров. По его словам, в 2017 году планируется провести выставку продукции исправительных учреждений. «Мы проведем выставку в 2017 году, время ее проведения будет уточнено», — рассказал представитель ФСИН.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, осужденные могут работать на производствах исключительно в пределах исправительных учреждений. Вместе с тем ранее в октябре министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс, которые позволят привлекать осужденных к работе на объектах государственных компаний и корпораций. В документе говорится, что для этого будет использоваться труд приговоренных к обязательным, исправительным и принудительным работам.