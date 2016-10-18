Роспотребнадзор получит дополнительное финансирование на предотвращение эпидемий во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает агентство «РБК».

476 600 000 рублей направят на предотвращение эпидемий

на чемпионате мира по футболу в России

Ни в пресс-службе Роспотребнадзора, ни в оргкомитете по проведению соревнований не смогли уточнить, на какие именно профилактические меры планируется направить деньги. Будут ли стороны взаимодействовать между собой, также не уточняется.

В министерстве здравоохранения предположили, что контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на ЧМ-2018 будет заключаться в оценке качества воды, воздуха и, возможно, почвы в местах проведения матчей. Обычно на всех международных мероприятиях их проверяют на ядохимикаты и потенциальные очаги опасных инфекций. Вне зависимости от страны проведения соревнований пробы должны соответствовать стандартам Всемирной организации здравоохранения. Однако в таком случае должен быть задействован не только Роспотребнадзор, но еще и Россельхознадзор и Минздрав.

В аналитической компании DSM Group предполагают, что у Роспотребнадзора будет другая задача — дополнительно проверить все заведения общепита и гостиницы в местах проведения соревнований. Подобные инспекции, например, проводились в Сочи перед Олимпиадой.