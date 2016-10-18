Московский арбитражный суд вернул без рассмотрения иск авиакомпании «Победа» о защите деловой репутации к изданию «Новая газета». Об этом сообщает «РБК».

Отмечается, что причиной возврата иска стало то, что к нему не были приложены документы, подтверждающие направление иска ответчикам и оплату госпошлины. «Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возврата», — уточняется в судебном решении.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» подал иск к изданию «Новая газета». Сумма исковых требований составляет 2 миллиона рублей, ответчиком по делу указана корреспондент Анастасия Егорова. В ее материале «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению» журналистка описывает личный опыт поездки рейсом авиакомпании по маршруту Москва — Тюмень и Сургут — Москва и, по мнению авиакомпании, «обвиняет „Победу“ в постоянной задержке вылетов». Представители лоукостера также уточнили, что считают публикацию в «Новой газете» частью заказной кампании против себя, «направленной на формирование отрицательного общественного мнения потенциальных пассажиров авиакомпании».