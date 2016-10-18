Филолог Иван Бабицкий, ставший одним из авторов заявления о лишении ученой степени министра культуры России Владимира Мединского, потребовал уволить главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии Николая Аристера. Письмо Бабицкого министру образования Ольге Васильевой опубликовало интернет-издание «Полит.ру».

По словам Бабицкого, 4 октября ВАК в письме за подписью Аристера «информировал руководство Уральского федерального университета о необходимости отмены заседания» о лишении Мединского степени, поскольку министр не может там присутствовать. При этом, отмечает автор письма, вопрос о переносе заседания находится в компетенции совета.

«Таким образом, „информируя совет о необходимости“ отмены рассмотрения моего с коллегами заявления на заседании 4 октября, г-н Аристер грубо вмешался в его работу и фактически от имени ВАК в приказном порядке сообщил членам совета, как им следует голосовать — иными словами, оказал на них прямое и бесцеремонное давление», — заявил Бабицкий. Он добавил, что, по его мнению, подобными действиями «руководство ВАК дискредитирует в глазах научного сообщества свое ведомство и министерство образования и науки в целом».

Далее в письме Бабицкий требует провести официальное разбирательство и уволить Аристера с поста главного ученого секретаря ВАК, если его вина подтвердится.

В 2011 году на базе Российского государственного социального университета Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». В 2016 году участники проекта «Диссернет», который борется с плагиатом в диссертациях, проанализировали работу министра и заявили, что нашли в ней большое количество заимствований. Участвовавшие в анализе доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский также усомнились в научной ценности исследования Мединского. После этого ученые вместе в представителями «Диссернета» внесли в Высшую аттестационную комиссию заявление о лишении Мединского ученой степени.

4 октября 2016 года диссертационный совет Уральского федерального университета единогласно отложил рассмотрение заявления о лишении Мединского степени доктора исторических наук по просьбе самого министра, находившегося на тот момент в рабочей поездке в Казахстан. 7 октября стало известно, что Высшая аттестационная комиссия отозвала заявление о лишении министра культуры России ученой степени.