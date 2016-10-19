Правительство Москвы разработало проект о бюджете на развитие столицы на 2017-й и плановый период с 2018 по 2019 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте Московской городской думы.

87 100 000 000 рублей выделят на развитие Москвы

с 2017 по 2019 годы

Отмечается, что из общей суммы расходов траты на индустрию парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб составят 23,4 миллиарда рублей, а на расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий — 1,7 миллиарда.

На благоустройство территорий общего пользования выделят 62,2 миллиарда рублей, из которых на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий пойдут 4,1 миллиарда, а на содержание произведений монументального искусства, памятников и прилегающих к ним территорий — 2,7 миллиарда рублей. Кроме того, столичные выделят 1,4 миллиарда рублей на развитие «туристической привлекательности столицы». В частности, на проведение Московского фестиваля света планируется потратить 428 миллионов рублей.

Обсуждение проекта бюджета столицы на ближайшие три года пройдет в Мосгордуме в среду, 19 октября.