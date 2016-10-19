В вооруженных силах России появилась система военного интернета — так называемый «Закрытый сегмент передачи данных». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя министерства обороны.

Уточняется, что военная сеть не соединена со всеобщим интернет-пространством, а подключенные к ней устройства работают только с сертифицированными устройствами. При этом внутри сети разрешается передача секретных документов.

По данным источника «Известий», частично сеть базируется на инфраструктуре «Ростелекома», а частично — на собственной системе Минобороны. В каждой военной части размещены серверы, которые шифруют данные, разбивая их на пакеты, и отправляют дальше. Доступ в помещения с серверами строго ограничен.

Отмечается, что последние работы по установке сети были завершены летом, а в настоящее время она работает в полном объеме. Основной ресурс сети находится по адресу mil.zs — на нем размещены домены третьего уровня, посещать которые можно только через компьютеры, функционирующие на операционной системе вооруженных сил и сертифицированные службой защиты гостайны. Источник подчеркнул, что система автоматически фиксирует попытки подключения к компьютерам сторонних устройств.

В «Ростелекоме» от комментариев «Известиям» отказались.