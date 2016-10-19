Власти Москвы рассматривают возможность переноса городских муниципальных выборов 2017 года с осени на весну. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники, близкие к городской мэрии и администрации президента.

По словам собеседников издания, главной причиной возможного переноса выборов на более ранний срок может стать то, что это «застигнет оппозицию врасплох». Также обсуждение идеи переноса кампании, по данным издания, связано с выборами мэра Москвы, которые пройдут в сентябре 2018 года. Источники отметили, что чем меньше депутатов от оппозиции будет представлено в муниципальных советах, тем меньше у нее будет шансов самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр.

Вместе с тем в пресс-службе мэрии Москвы заявили, что власти «не обсуждают подобное и никаких оснований для комментариев нет». Опрошенные «РБК» эксперты, в свою очередь, сообщили, что перенос выборов в соответствии с действующим законодательством может быть организован путем сложения полномочий муниципальными советами или путем пересмотра границ муниципальных округов.