Московский театр «Сатирикон» находится на грани закрытия из-за расходов на аренду помещения, которое театр занимает во время реконструкции собственного здания. Об этом сообщил художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин, передает ТАСС.

«Уже полгода мы находимся в простое, я вынужден был отодвинуть репетицию и постановку нового спектакля, у нас нет денег. Это прямой путь к гибели. Мы можем просто распасться. Я буду ждать решения от министерства культуры, от министра. Если не получится, пойду еще куда-то», — заявил Райкин.

Он пояснил, что сейчас театр «находится в сложном периоде своего развития», так как его здание все еще закрыто на реконструкцию, которая проходит за счет средств инвесторов, а все бюджетные деньги, которые выделяются театру, идут на аренду помещений для спектаклей. Райкин добавил, что «Сатирикону» необходима «некая сумма, которая должна быть заплачена за аренду», а средства, выделяемые Минкультуры, не покрывают расходов.