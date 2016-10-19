Оператор сотовой связи «Мегафон» запустил сервис «Английский язык», при помощи которого абоненты могут практиковаться в общении на иностранном языке с англоговорящими собеседниками. Об этом сообщает интернет-издание Vc.ru.

Уточняется, что партнером проекта стал разработанный создателями социального будильника «Будист» сервис Wakie. Абонент может найти собеседника из Великобритании, США, Австралии и других стран. Всего в базе проекта числятся около 25 тысяч носителей языка.

Для подключения к сервису абоненту необходимо позвонить на номер 0345, который работает круглосуточно. Первые семь дней услуга предоставляется бесплатно, в дальнейшем ее стоимость составит 8 рублей в день. Количество звонков в день не ограничено, но продолжительность одного разговора не может превышать 10 минут.

Сами авторы сервиса рассчитывают, что в перспективе их проект может стать альтернативой изучению английского языка через Skype.