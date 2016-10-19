Одной из причин закрытия счетов телеканала Russia Today в британском банке Natwest стало несоблюдение последним принципа «знай своего клиента» (Know your Customer) — правила, при котором финансовые организации, работающие с деньгами частных лиц, должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Кроме того, по данным агентства, решение отказать RT в обслуживании связано с антироссийскими санкциями. Отмечается, что в настоящее время генеральный директор RBS Росс Макэван оценивает правомерность такого шага со стороны Natwest.

Источник Bloomberg также подчеркивает, что решение о закрытии счетов телеканала еще может быть аннулировано. В RBS ранее заявили, что счета RT остаются открытыми, пока в банке анализируют ситуацию. В свою очередь, представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Хелен Боуэр, уточнила, что банк не консультировался с правительством до того, как закрыть счета RT.

О закрытии счетов RT в Великобритании стало известно 17 октября. В письме Natwest отмечалось, что банк прекращает сотрудничество с телеканалом и рекомендует ему найти альтернативу для обслуживания. В министерстве иностранных дел России назвали решение Natwest «акцией по устранению неудобного для британского официоза, но популярного среди британской общественности новостного ресурса».