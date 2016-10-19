Виталия Мутко хотят назначить вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Также глава правительства Дмитрий Медведев предложил на должность министра спорта кандидатуру Павла Колобкова, сообщает «Интерфакс».

Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для подписания президентом.

О том, что в ближайшее время в России могут ликвидировать министерство спорта, стало известно 12 октября. Тогда президент Владимир Путин заявил, что в правительстве создадут должность вице-премьера для курирования вопросов, включающих в себя спорт, туризм и молодежную политику. Сейчас за спорт на уровне вице-премьеров отвечает Аркадий Дворкович, а за туризм и молодежную политику — Ольга Голодец.