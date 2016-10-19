Федеральная антимонопольная служба обнаружила факт срыва гособоронзаказа на сумму более 150 миллиардов рублей. На сайте ведомства сообщается, что это стало известно после проверки ФГУП «Спецстройинжиниринг», подконтрольного Спецстрою.

Отмечается, что «Спецстройинжиниринг» был определен правительством в качестве единственного исполнителя проектно-изыскательных работ, а также работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения Минобороны. В ходе проверки выяснилось, что ФГУП организовывал работу таким образом, что госконтракты доставались организациям, подконтрольным Спецстрою и другим коммерческим компаниям.

Кроме того, по данным ФАС, «Спецстройинжиниринг» не проводил «претензионную работу в отношении привлекаемых субподрядчиков». «Размер выявленной неустойки, не истребованной у субподрядчиков, составил более 10 миллиардов рублей», — добавили в ведомстве.

По итогам проверки ФАС возбудила более 20 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц предприятий, причастных к срыву государственного оборонного заказа.