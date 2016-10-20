Депутаты шестого созыва Госдумы от «Единой России», не попавшие в нижнюю палату парламента по итогам сентябрьских выборов, не отказались от выплат за досрочное прекращение своих полномочий. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на самих экс-парламентариев.

Согласно закону о переносе выборов в Госдуму с декабря на сентябрь, депутаты шестого созыва, не попавшие в новый парламент, региональные органы власти и органы местного самоуправления, смогут получать все полагавшиеся им денежные выплаты и пользоваться служебной квартирой вплоть до 4 декабря.

Чтобы отказаться от этих денег, депутаты должны были написать соответствующее заявление. Однако в аппарате Госдумы сообщили, что подобных обращений в бухгалтерию не поступало. В пресс-службе «Единой России» не смогли сказать, кто из бывших депутатов отказался от компенсации, хотя раньше само руководство партии заявляло, что ее депутаты откажутся от «золотых парашютов».

Сами экс-парламентарии отмечают, что заявления об отказе от зарплаты были популизмом от начала и до конца, так как никакого конкретного указания партии на этот счет не поступало. Кроме того, депутаты считают, что экономия на компенсациях в масштабах страны «смехотворна».

По итогам сентябрьских выборов в новый созыв Госдумы не переизбрались 230 депутатов, в том числе те, кто перешел на работу в Совет Федерации и региональные органы власти и органы местного самоуправления. Затраты на полагающиеся им компенсации могут составить около 460 миллионов рублей.