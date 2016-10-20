Государственная дума объявила конкурс по поиску поставщика автоматического комплекса для перевода своих книжных фондов в электронный вид — начальная цена контракта составила 10 миллионов 800 тысяч рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

«Комплект поставки должен включать все необходимые расходные материалы для монтажа и запуска комплекса. Поставщик должен представить сертификаты качества и гарантийного обслуживания поставленного оборудования. Вместе с поставкой комплекса поставляется документация по эксплуатации оборудования и программного обеспечения на русском языке», — сообщил информагентству «Москва» источник в Госдуме.

По его словам, поставщик должен обучить не менее двух операторов заказчика пользоваться оборудованием. При этом сам комплекс должен быть оснащен системой захвата и подъема книжной страницы с помощью вакуумной призмы, встроенной станцией сканирования, а также иметь возможность настройки скорости вертикального перемещения для сканирования ветхих и поврежденных книг. Подчеркивается, что поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и экологически безопасным.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 ноября. Электронный аукцион состоится 11 ноября.