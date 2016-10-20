Что россияне считают главным условием жизненного успеха
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян на тему того, что жители страны считают главным условием успеха в жизни и достижения высокого положения в обществе. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.
Что, по мнению россиян, является главным условием достижения успеха
Место
Фактор успеха
Количество проголосовавших
Материальное благосостояние, деньги
28 %
Нравственность, жесткость, инициатива
25 %
Образование, опыт
23 %
Целеустремленность
17 %
Работа
11 %
Вместе с тем добиться высокого положения в обществе, по мнению россиян, больше всего помогают личные качества (25 %), деньги (24 %), знакомства и связи (20 %), а также образование и опыт (18 %). Наименьшее значение в этом случае имеют внешность и здоровье — только 1 % опрошенных полагает, что именно эти качества позволяют занять высокое положение.
Кроме того, большинство респондентов отметили, что не стоит приносить общение с близкими и собственное здоровье в жертву высокому материальному положению (66 %). Обратной точки зрения — что семья должна быть обеспечена даже в ущерб отношениям и самочувствию — придерживается пятая доля опрошенных (20 %).
В исследовании приняли участие 1 600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России.
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