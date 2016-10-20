Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян на тему того, что жители страны считают главным условием успеха в жизни и достижения высокого положения в обществе. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Что, по мнению россиян, является главным условием достижения успеха

Место Фактор успеха Количество проголосовавших

Материальное благосостояние, деньги 28 %

Нравственность, жесткость, инициатива 25 %

Образование, опыт 23 %

Целеустремленность 17 %

Работа 11 %

Вместе с тем добиться высокого положения в обществе, по мнению россиян, больше всего помогают личные качества (25 %), деньги (24 %), знакомства и связи (20 %), а также образование и опыт (18 %). Наименьшее значение в этом случае имеют внешность и здоровье — только 1 % опрошенных полагает, что именно эти качества позволяют занять высокое положение.

Кроме того, большинство респондентов отметили, что не стоит приносить общение с близкими и собственное здоровье в жертву высокому материальному положению (66 %). Обратной точки зрения — что семья должна быть обеспечена даже в ущерб отношениям и самочувствию — придерживается пятая доля опрошенных (20 %).

В исследовании приняли участие 1 600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России.