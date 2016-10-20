Министерство финансов предложило отказаться от обязательной ежегодной индексации вознаграждения госслужащих на величину инфляции. Об этом сообщает агентство «РБК».

Соответствующие поправки к законодательству затрагивают интересы федеральных и региональных госслужащих, судей, помощников депутатов Госдумы и сенаторов, полицейских, сотрудников ФСИН, а также военных. Предполагается, что после принятия законопроекта увеличение их зарплат будет ежегодно прописываться в бюджете без привязки к инфляции.

При этом в Минфине не собираются менять законы, которыми устанавливаются размеры военной ипотеки, страховые выплаты военным и призванным на военные сборы, а также ежемесячные пособия детям погибших военных, ежемесячные компенсации людям, ставшим инвалидами вследствие поствакцинальных инфекций, выплаты донорам, единовременные пособия семьям погибших полицейских и самим полицейским, покалеченным на службе. Они будут и дальше расти на величину инфляции за прошлый год, если иного не предусмотрено законом о бюджете. Таким же правилом планируется руководствоваться при расчете стипендиального фонда.

В Минфине поясняют, что новый механизм индексации выплат позволит учитывать складывающиеся в стране социально-экономические условия, не нарушая законодательно закрепленные социальные обязательства страны.

По данным «РБК», Минфин уже направил соответствующую инициативу на рассмотрение в правительство. Дальнейшая судьба документа не уточняется. Известно лишь, что Минтруд выступил против изменения правил индексации выплат.