Пресненский суд продлил до 24 ноября арест предпринимателю Араму Петросяну, обвиняемому в захвате заложников в здании банка в центре столицы. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Ранее адвокат обвиняемого Станислав Мальцев сообщил, что по предварительным данным Петросян признан вменяемым, однако окончательные результаты психиатрической экспертизы будут готовы позже.

Вечером 24 августа Арам Петросян взял в заложники четверых человек в отделении Ситибанка на Большой Никитской улице. Он угрожал взорвать здание закрепленной на теле бомбой, которая оказалась муляжом. После переговоров с полицией мужчина добровольно освободил всех заложников и сдался.

На допросе он заявил, что не собирался никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства предпринимателей. Ранее он записал на эту тему несколько обращений к властям страны. Петросян полностью признал свою вину. Ему предъявили обвинение по пунктам «г» и «ж» части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия).