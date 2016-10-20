Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сам сталкивался со сбоями в определении координат в системе «Яндекс», когда проезжал около Кремля. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

При этом на вопрос о том, с чем связаны неполадки в работе GPS-навигации в районе Кремля, Песков посоветовал обратиться в Федеральную службу охраны и Минкомсвязь. Как отметил пресс-секретарь президента, «если применяются какие-то необходимые меры безопасности, то это совершенно нормально».

Накануне директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов написал в своем Telegram-канале, что «где-то в районе Кремля установлено стационарное или передвижное устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских».

Для своего расследования представитель «Яндекса» взял несколько разных GPS- и GLONASS-приемников, анализатор частот и несколько раз объехал с ними на сегвее территорию у Кремля. В результате он выяснил, что внутри Кремля есть мощный передатчик, который имитирует работу GPS- и GLONASS-спутника на частотах L1 и шумит на частотах L2 и L5. По словам Бакунова, чтобы «обмануть» GPS на этой частоте, нужно имитировать работу спутника, «выдавая его время и положение в пространстве».

Также Бакунов приводит несколько версий того, почему подмененный сигнал пересылает во Внуково. Основная версия — борьба с видеодронами DJI и подобными им устройствами.