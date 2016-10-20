Аналитики рекомендательного сервиса «Фламп» провели исследования на тему того, как часто и при каких обстоятельствах жители России обращаются за медицинской помощью. Результатами опроса поделились с The Village представители компании.

18,4 % россиян никогда не обращаются к врачам

Вместе с тем 21,5 % опрошенных признались, что ходят к врачам только за оформлением больничного листа. Кроме того, только 4 % россиян каждый раз лечатся от простуды или гриппа у докторов, тогда как 54,2 % респондентов идут в клинику только при тяжелой форме болезни.

При этом лишь 22 % россиян в случае недомогания обращаются к платной медицине, тогда как 59 % опрошенных предпочитают пользоваться услугами обычных городских поликлиник. Из них 18,5 % лечатся самостоятельно, а к участковому терапевту приходят только за справкой о больничном.

В ходе исследования также выяснилось, что 78,8 % россиян в возрасте от 18 до 65 лет никогда не делают прививки от гриппа. Еще 7,3 % опрошенных делают прививки только в случае объявления эпидемии. Около 2 % людей прививаются нерегулярно, в зависимости от самочувствия, расположения места, где можно сделать бесплатную прививку, и требований работодателя.