С главной страницы «Яндекса», а также с главной страницы сервиса «Яндекс.Новости», из новостных сюжетов и из региональных и тематических рубрик исчезнут сообщения средств массовой информации, которые не имеют регистрации Роскомнадзора. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

Уточняется, что «Яндекс.Новости» предложили партнерам подписать новое соглашение о сотрудничестве в связи с принятием в России закона о новостных агрегаторах. Чтобы заключить соглашение, необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации СМИ, чьи материалы экспортирует партнер сервиса. При этом информация от партнеров, которые не подпишут соглашения, будет появляться только в результатах поиска «Яндекс.Новостей».

«Компания предупреждала, что последняя редакция закона о новостных агрегаторах позволит сохранить „Яндекс.Новости“, но условия сотрудничества с сервисом могут измениться, поскольку автоматический новостной агрегатор в принципе не может проверять сотни тысяч сообщений от внешних редакций», — говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в редакцию «Медузы».

В июне 2016 года в России приняли закон о новостных агрегаторах, который вступит в силу 1 января 2017 года. Он обязывает крупные новостные сервисы с аудиторией свыше миллиона человек проверять достоверность информации при перепечатке материалов изданий, не имеющих лицензии СМИ. Кроме того, доля иностранного капитала в компании — владельце агрегатора не должна превышать 20 %. После принятия закона в «Яндексе» и Mail.Ru Group предупредили, что их новостные сервисы больше «не смогут существовать в нынешнем виде».