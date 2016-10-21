Федеральная антимонопольная служба выявила случаи продажи оборонным предприятиям иностранной радиоэлектроники под видом российской. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным ФАС, некоторые российские компании покупали иностранное оборудование и продавали его в ОПК с переклеенными лейблами под видом отечественной продукции.

Проверкой этой информации также занялась Генпрокуратура. Источник газеты отвечает, что между действиями ФАС и Генпрокуратуры нет прямой связи, но результаты обеих проверок представят правительству и администрации президента.