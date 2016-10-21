Оборонным предприятиям продавали иностранную электронику под видом российской
Федеральная антимонопольная служба выявила случаи продажи оборонным предприятиям иностранной радиоэлектроники под видом российской. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По данным ФАС, некоторые российские компании покупали иностранное оборудование и продавали его в ОПК с переклеенными лейблами под видом отечественной продукции.
Проверкой этой информации также занялась Генпрокуратура. Источник газеты отвечает, что между действиями ФАС и Генпрокуратуры нет прямой связи, но результаты обеих проверок представят правительству и администрации президента.
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