В Москве задержали бывшего лидера националистического движения «Русские» Дмитрия Дёмушкина. Об этом сам Дёмушкин рассказал «Интерфаксу».

«Я задержан. Везут из Следственного комитета Москвы на арест в Пресненский суд», — сообщил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что националисты подали в столичную мэрию семь заявок на проведения «Русского марша» 4 ноября. Организаторы надеются провести марш в Люблине.

В октябре 2015 года Мосгорсуд признал движение «Русские» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. На лидера объединения Дмитрия Дёмушкина завели уголовное дело. После этого «Русские» самораспустились.