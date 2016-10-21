Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к журналистке и пресс-секретарю организации «Правовая инициатива по России» Ксении Бабич. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Илья Шепелин. По его словам, обыски связаны с делом «Правого сектора».

«Обыск проводится по делу Артема Скоропадского — пресс-секретаря „Правого сектора“, запрещенной в России организации. Господин Скоропадский учился на московском журфаке, а теперь вряд ли когда вернется в Россию, но СК организует еще один процесс с обвиняемым, которого у них нет», — пишет Шепелин.

Бабич и Скоропадский были однокурсниками. Как рассказывает Шепелин, девушка успела сообщить об обысках на своей странице в Facebook, но сотрудник Следственного комитета, заметивший это, отобрал у нее телефон и удалил запись.

Утро началось с того, что позвонила Ксюша Бабич. К ней до рассвета в квартиру вломилась банда оперативников Следственног... Опубликовано Ильей Шепелиным 20 октября 2016 г.

Ксения Бабич — специальный корреспондент украинского телеканала «112 Украина» в Москве. На сайте телеканала говорится, что руководство предпримет все меры для защиты журналистки.