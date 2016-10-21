Государственная дума внесла изменения в регламент, в соответствии с которыми депутаты больше не смогут голосовать по доверенностям отсутствующих коллег. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Депутат, отсутствующий на заседании Госдумы по уважительной причине, сможет письменно выразить свою позицию по тому или иному вопросу. Передать право голоса другому человеку он больше не сможет, так как «избиратели выбирали конкретного депутата и именно ему доверили право выражать их мнение».

Согласно поправкам в регламент, к уважительным причинам для отсутствия депутатов на заседаниях относятся больничный или командировка, во время которой парламентарий представляет Госдуму, работает в регионе или исполняет возложенные на него обязанности — например, когда спикер Госдумы посещает Совет безопасности.

Весной 2016 года Госдума приняла законопроект, который позволяет лишать мандатов тех депутатов, которые не присутствовали на заседаниях в течение 30 дней. Сейчас также рассматривается инициатива по введению штрафов за прогулы.