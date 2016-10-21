Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увольнении заместителя председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Александра Тимохова. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Освободить Тимохова Александра Григорьевича от замещаемой должности заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы 31 октября 2016 года», — говорится в документе.

Отмечается, что увольнение Тимохова произошло по его собственному желанию.