Денежные средства, которые немецкий бизнесмен Юрий Зюдхаймер передал экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки, сам экс-глава региона попросил для проведения предвыборной кампании. Об этом Зюдхаймер рассказал информагентству Reuters.

Зюдхаймер пояснил, что Белых требовал у него деньги «на выборы» еще в 2014 году. По словам бизнесмена, он передал экс-губернатору 200 тысяч евро в 2014 году и 50 тысяч евро через посредника в Москве в мае 2016 года. Позже бывший глава региона вновь попросил у предпринимателя 150 тысяч евро «на выборы».

«У меня не было выбора. Я понял, что этот беспредел никогда не кончится, и пошел в ФСБ», — заявил Зюдхаймер. По информации Reuters, «основная ошибка» Белых состояла в том, что он изначально не перевел средства в фонды, а взял их лично. Отмечается, что деньги, переданные Зюдхаймером, заранее обработали спецраствором в ФСБ.

Вместе с тем в руководстве партии «Единая Россия» назвали «бредом» информацию о том, что Белых собирал деньги на городские проекты во время предвыборной кампании. «Просто бред», — заявили «Интерфаксу» представители ЕР. Как предположил собеседник агентства, распространение подобной информации является попыткой «обелить и отгородить» Белых.

Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил 140 тысяч евро наличными за покровительство коммерческим структурам. Сам губернатор утверждал, что эти деньги должны были пойти на «нужды Кирова». На политика завели уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.