Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов выступил с предложением отслеживать судьбу животных, которых граждане забирают из приютов. Слова Черкасова приводит информагентство «Москва».

«Как правило, животных из приютов берут люди, которые делают это из сострадания или других побуждений, но через какое-то время могут возникнуть проблемы, когда человек понимает, что за животным надо ухаживать, его надо кормить и возить к ветеринару. Люди меняют свое отношение. Имеет смысл рассмотреть с экспертами мониторинг всех животных, которые передаются из приютов», — заявил Черкасов.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что две девушки из Хабаровска опубликовали в социальных сетях фото и видео, на которых они жестоко убивают собак и кошек, которых до этого взяли по объявлениям «отдам в добрые руки».