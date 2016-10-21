В Русской православной церкви прокомментировали ситуацию с введением временной администрации в банке «Пересвет», заявив, что в патриархате следят за происходящим, но оно «вряд ли серьезно отразится» на финансово-хозяйственной деятельности РПЦ. Об этом сообщает интернет-издание Slon со ссылкой на заявление неназванного источника в Московской патриархии информагентству «Прайм».

«Сейчас сложное время, и банковский мир лихорадит… Ситуация непростая — вообще, в целом непростая, и время, переживаемое нами, непростое. Но надеемся, что все это не отразится. Наше главное богатство, собственно, не деньги, а люди, которые вносят пожертвования, которые помогают и строить, и поддерживать храмы», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что РПЦ не зависит только от одного банка, так как приходы имеют счета в разных финансовых организациях, выбирая их с точки зрения надежности и удобства.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта «Пулково» (который держит 2,3 миллиарда рублей на срочных депозитах в «Пересвете») сообщили, что ситуация в банке не повлияет на платежеспособность.

Ранее в Москве закрыли офисы банка «Пересвет», объяснив это тем, что он не будет работать «до особого указания». В частности, вкладчики не смогли попасть в центральный офис банка РПЦ на Краснопресненской набережной. Входная дверь в отделение оказалась закрыта железной решеткой. Также оказался закрыт и дополнительный офис «Пересвета» на улице Сергия Радонежского. На его дверях висело подписанное временной администрацией объявление о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Банк «Пересвет» входит в топ-50 крупнейших банков России. Его основным владельцем является Русская православная церковь. Ей принадлежат 49,7 % компании. Еще 24,35 % акций находятся у «Экспоцентра», подконтрольного Торгово-промышленной палате. По итогам 2015 года кредитное учреждение показало прибыль в 3,8 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года банк занимал 44-е место в банковской системе России.