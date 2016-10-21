Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте раскритиковал составленный правозащитной организацией Amnesty International список самых безопасных мессенджеров, в котором первое место отдали разработкам Facebook (Messenger и WhatsApp).

«Печально наблюдать, когда „неправительственные организации“ становятся орудиями пиара правительств и корпораций», — написал Дуров.

Sad to see "non-governmental" organizations acting as PR tools for governments and corporations. — Pavel Durov (@durov) 21 октября 2016 г.

By claiming that FB (part of PRISM serving ~100K data requests annually) is best for privacy, Amnesty must take the public for idiots. — Pavel Durov (@durov) 21 октября 2016 г.

Он также отметил, что, назвав мессенджер Facebook самым лучшим с точки зрения приватности, Amnesty, «принимает общественность за идиотов», так как, по словам Дурова, Facebook каждый год удовлетворяет более 100 тысяч запросов спецслужб о раскрытии информации.

В первую пятерку рейтинга Amnesty вошли Facebook (Messenger, WhatsApp), Apple (iMessage, FaceTime), Google (Hangouts, Allo, Duo), Telegram (Telegram Messenger) и Line (Line Messenger). На последних местах — Tencent (QQ, WeChat), Snapchat и Blackberry (Blackberry Messenger).

В целом эксперты изучили 16 мессенджеров от 11 компаний. При ранжировании сервисов учитывалось, есть ли в них оконечное шифрование, как хорошо оно работает и включено ли по умолчанию для всех пользователей. Также в Amnesty International уделили внимание политике и прозрачности самих разработчиков: выступают ли они против предоставления властям доступа к переписке и публикуют ли данные о количестве запросов с просьбой раскрыть информацию.