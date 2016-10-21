Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о пользе, которую обучающиеся за рубежом дети чиновников могут принести государству. Свои мысли на этот счет она опубликовала в инстаграме.

Недовольство теми, кто работает и учится за пределами России, не делает людей патриотами. Мое обучение за рубежом не противоречит идее патриотизма, скорее наоборот. Имея опыт жизни в Европе и общения с жителями других государств, российские «подданные» будут обладать не только врожденным русским, но и европейским мышлением. Это приведет к улучшению международных отношений, пониманию иностранного видения мира, не говоря уже о полученных знаниях и опыте, который они смогут использовать во благо государства Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России

По мнению Песковой, считающим, что «патриоты должны учиться только в своей стране», стоит вспомнить Петра Первого, отправлявшего тысячи молодых людей за границу для подготовки специалистов в разных сферах.

«Да, кто-то не возвращался обратно в Россию, предпочитая связать свою жизнь с другой страной. Но это совсем не значит, что все, кто уехал получать образование за границу, непременно оттуда не вернутся. Нужно стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не удерживать их насильно. Как говорится, насильно мил не будешь», — добавила она.

Пескова пояснила, что решила высказаться насчет образования за границей из-за шквала вопросов о ее возможном возвращении из Франции в Россию. Ему предшествовали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Кремль рекомендовал чиновникам вернуть в страну своих детей, обучающихся за рубежом, не дожидаясь окончания учебных программ. Впоследствии эту информацию опровергли.