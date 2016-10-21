В ежегодном рейтинге верховенства закона Россия опустилась сразу на 17 строчек — с 75-го на 92-е место. Об этом сообщается на официальном сайте неправительственной организации World Justice Project.

Если бы в новом топе не учитывались 11 стран, отсутствовавших в исследовании 2015 года, то Россия опустилась бы всего на шесть строчек. Ее соседями по рейтингу оказались Мадагаскар, Эквадор, Узбекистан, Либерия и Сьерра-Леоне. Индекс верховенства закона в этих странах также составил всего 0,45 балла при максимуме в единицу.

Первую строчку рейтинга с индексом в 0,89 балла в 2016 году вновь заняла Дания. На втором месте расположилась Норвегия, а на третьем — Финляндия. Также в десятку лучших попали Швеция, Нидерланды, Германия, Австрия, Новая Зеландия, Сингапур и Великобритания.

Хуже всего дела с соблюдением закона обстоят в Венесуэле. Она расположилась на последнем, 113-м месте, с 0,28 балла. Также среди аутсайдеров оказались Камбоджа, Афганистан, Египет, Камерун, Зимбабве, Эфиопия, Пакистан, Уганда и Боливия.

Индекс верховенства закона составляется с 2010 года. Он описывает достижения стран в обеспечении универсальной правовой среды в повседневной жизни. Для ранжирования используются восемь контрольных показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, а также гражданское и уголовное правосудие.