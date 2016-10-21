Региональное отделение Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе предложило ввести вместо курортного сбора налог для выезжающих за границу туристов. Об этом сообщается на сайте организации.

Авторы инициативы отмечают, что ежегодно россияне приобретают путевки «на сотни миллионов долларов», которые «безвозвратно уходят из России» на развитие курортов других стран. Они предлагают обязать путешествующих за рубеж граждан платить так называемый «налог на выезд», за счет которого можно было бы профинансировать развитие туристической инфраструктуры внутри страны. При этом они признают, что введение курортного сбора с отдыхающих в самой России может негативно сказаться на внутреннем туризме, которому и так угрожает возвращение Турции и Египта.

В самом Российском союзе туриндустрии предложение Крымского отделения не поддерживают. «Тогда проще вообще запретить выезд», — заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин агентству «Интерфакс». В Ростуризме также выступили против этой инициативы. При этом в Совете Федерации раньше уже обсуждалась идея введения дополнительного сбора с пассажиров, вылетающих за рубеж. Эти деньги предлагалось направить на развитие региональных аэропортов.