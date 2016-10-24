Расходы на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» вырастут до 2 триллионов рублей к 2019 году. Об этом говорится в программе бюджета на 2017–2019 годы, сообщает «РБК».

Так, в 2017 году траты вырастут до 1,967 триллиона рублей, еще через год — до 1,994 триллиона рублей, а в 2019 году — до 2,006 триллиона рублей. В расходы на силовиков входит и закрытая часть бюджета.

Финансирование на «внутренние войска» вырастет почти в два раза — с 114,6 миллиарда рублей до 206,6 миллиарда рублей. Как отмечает издание, скорее всего, такой рост вызван созданием Росгвардии. Прокуратуры и следствие получат на 8 миллиардов рублей больше, чем сейчас, — 94,8 миллиарда рублей. Однако сократятся расходы на «органы внутренних дел» — с 683,4 миллиарда рублей до 625 миллиардов рублей.

Всего раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» включает 14 подразделений: органы прокуратуры и следствия, юстиции, внутренних дел, безопасности, пограничной службы, наркополиции, внутренних войск, системы исполнения наказаний, службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а также занимающиеся миграционной политикой, гражданской обороной и профильными научно-прикладными исследованиями.

Ранее сообщалось, что Минобороны хочет засекретить 18 % расходов бюджета. Закрытая часть займет порядка 22,3% бюджета (это 3,7 триллиона рублей). Министр финансов Антон Силуанов тогда пояснял, что это делается для того, чтобы погасить кредиты оборонных предприятий.