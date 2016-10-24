В российских вузах на протяжении двух лет проводилась работа по оценке «протестного потенциала» студентов и профессоров. Об этом рассказал заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк на конгрессе проректоров по воспитательной работе, сообщает «Коммерсантъ».

Проверка велась примерно в 50 вузах столицы и в нескольких десятках региональных учебных заведений. «К сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но, не стесняясь, происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей», — заявил Данюк.

По итогам проверок команда Данюка составила «справки для служебного пользования» для представителей органов власти и для «определенных специализированных структур». Также разработана серия лекций «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам» под названием «Сценарии будущего России».

По словам Данюка, проект будет актуален до выборов президента 2018 года, но «с точки зрения профилактики» программа будет работать дольше.