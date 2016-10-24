Аналоговое телевидение в России отключат в 2018 году и заменят цифровым. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает РИА «Новости».

«Безусловно, в 2018 году будет отключено аналоговое вещание. Фактически был перенос с 2015 года на 2018 год в связи с тем, что, опять же, сокращалось финансирование, сдвигалась вправо стройка. Поэтому сроки объективно перенеслись. Но дальше 2018 года аналогового вещания не будет точно», — заявил Никифоров.

Он уточнил, что 2018 года государство перестанет субсидировать аналоговое телевидение, и после этого «оно моментально будет отключено». Однако в регионах его могут частично сохранить, добавил министр.

Ранее для перехода на «цифру» планировалось сформировать три мультиплекса — пакета каналов, транслирующихся одним передатчиком. Первый мультиплекс работает бесплатно с 2009 года. Он включает каналы: «Первый», «Россия-1» и НТВ. Второй, куда входят СТС, ТНТ, «Звезда», РЕН-ТВ, вещает с 2013 года. Запуск третьего пакета ранее отложили до 2018 года. Однако сейчас Никифоров заявил, что запуск третьего мультиплекса экономически нецелесообразен. «Второй мультиплекс работает далеко не везде, где первый. Условия для того, чтобы в такой ситуации запускать еще и третий, — на это просто нет спроса», — пояснил глава Минкомсвязи. Сейчас из бюджета финансируется только первый мультиплекс, уточнил он.

В начале сентября СМИ писали, что переход на цифровое ТВ случится на два-три года позже, то есть к концу 2018 или началу 2019 года. Для перехода с аналогового телевидения на цифровое потребуется 15 миллиардов рублей из федерального бюджета.