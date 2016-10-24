Депутат Государственной думы шестого созыва, советник секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назначен советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

«В его полномочия будут входить вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы», — отмечает издание.

Собеседник «Коммерсанта» также уточнил, что на прошлой неделе Хинштейна представили новому коллективу. Сам экс-депутат не стал комментировать свое назначение, но подтвердил, что действительно перешел на новую должность.

Хинштейн был депутатом Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. С выборов 2016 года он снял свою кандидатуру, так как был назначен советником секретаря генсовета партии «Единая Россия». До этого экс-депутат работал в газете «Московский комсомолец», где занимался расследованиями, связанными с деятельностью высокопоставленных чиновников.