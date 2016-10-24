16 ноября 2016 года Верховный суд России начнет пересмотр дела «Кировлеса», по которому оппозиционера Алексея Навального приговорили к пяти годам условного заключения. Об этом сообщается на сайте суда.

Производство по делу возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека. В феврале 2016 года он заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел.

Страсбургский суд отказался счесть дело о хищении денег компании «Кировлес» политическим, однако увидел связь между «стремлением» Следственного комитета предъявить Навальному обвинение и антикоррупционной деятельностью оппозиционера. ЕСПЧ постановил, что были нарушены права заявителей на гарантированное Европейской конвенцией справедливое разбирательство, и обязал власти России выплатить Навальному и второму фигуранту дела Петру Офицерову, также получившему условный срок, компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро.

«Уголовное право было истолковано произвольно и непредсказуемо в ущерб обоих заявителей, что привело к явно неразумному исходу дела», — говорилось в решении суда. По мнению адвокатов Навального, их клиента осудили для того, чтобы лишить возможности участвовать в выборах в России. Пересмотр дела в Верховном суде может исправить эту ситуацию.

Ранее Алексею Навальному и Петру Офицерову назначили условные сроки по делу «Кировлеса». Подсудимые обвинялись в хищении более 10 тысяч кубометров леса у предприятия на сумму свыше 16 миллионов рублей.

В сентябре 2015 года «Кировлес» потребовал компенсировать эти деньги, после чего Навального обязали выплатить предприятию 16 миллионов рублей компенсации материального вреда. Однако в апреле Мосгорсуд приостановил на неопределенный срок рассмотрение иска по поводу компенсации, поэтому пока фигуранты дела не должны выплачивать компании деньги.