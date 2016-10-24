Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Аэрофлот-финансы» (дочерняя структура «Аэрофлота») о взыскании с ОАО «Авиационная компания „Трансаэро“» 778 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании отмечалось, что основной долг по договору займа, заключенному 21 октября 2015 года, составляет 583,4 миллиона рублей, остальное — проценты и пени. При этом первоначально ООО «Аэрофлот-Финанс» подало иск о взыскании с «Трансаэро» 703,9 миллиона рублей, однако позднее в связи с увеличением размера процентов и пеней сумма иска была увеличена до 778 миллионов. Вместе с тем суд отклонил встречный иск «Трансаэро» о признании недействительным договора займа.

Уточняется, что представитель «Трансаэро» долг не признал и просил суд отказать в иске. По его словам, договор займа заключен «с нарушением законодательства об акционерных обществах».

В конце сентября сообщалось, что Арбитражный суд подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» в пользу «Аэрофлота» 5,3 миллиарда рублей.

До недавнего времени «Трансаэро» считалась крупнейшей в России частной авиакомпанией, занимающей второе место по пассажиропотоку в стране. В конце лета 2015 года стало известно об обострении финансовых проблем перевозчика, а уже 3 сентября совет директоров «Аэрофлота» официально согласился участвовать в санации «Трансаэро». По условиям сделки, одобренной на правительственном уровне, в течение 24 дней компания должна была получить 75 % плюс одну акцию «Трансаэро» за символическую плату в один рубль. После поглощения «Трансаэро» на долю «Аэрофлота» приходилось бы 57 % российского авиарынка, однако сделка так и не состоялась, после чего все участники переговоров сошлись во мнении о неизбежности банкротства «Трансаэро». Затем в ситуацию вмешалась группа компаний S7, но и она впоследствии отказалась купить перевозчика.

Сейчас в «Трансаэро» запущен первый этап банкротства — процедура наблюдения. Сама компания не может совершать полёты, так как ее лишили сертификата эксплуатанта. Ее рейсы отдали другим перевозчикам. 56 из 156 направлений с возможностью пролонгации через год получили компании «Аэрофлота». Впоследствии он отказался от 13 международных направлений из этого списка.